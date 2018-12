Jasmin Kurtić s pravo mojstrovino rešil Spal pred porazom #video

Kurtić je v peti minuti zabil prvi gol na tekmi, ampak zmagovalec prvega polčasa je bil Empoli, za katerega sta zabila Francesco Caputo in Rade Krunić. Navijači Spala so nato trepetali do 66. minute, ko je še enkrat zablestel slovenski reprezentant in domačim z imenitnim golom s škarjicami rešil točko.

Izjemen drugi zadetek Jasmina Kurtića:

Undermanned Spal with the equalizer!!! Kurtic with the brace. #tlnsoccer pic.twitter.com/W4mPu4rdd4 — TLNTV (@TLNTV) December 1, 2018

Chievo Boštjana Cesarja in Valterja Birse v nedeljo pričakuje Lazio, Genoa Roka Vodiška pa gostuje v Torinu. Josipa Iličića in njegovo Atalanto v ponedeljek čaka derbi z drugo uvrščenim Napolijem.

Serie A, 14. krog:

Lestvica: