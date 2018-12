V živo: Kurtić strelec v "slovenskem derbiju"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

14. krog italijanskega nogometnega prvenstva sta odprla Spal jasmina Kurtića in Empoli Mihe Zajca. "Slovenski derbi" je nekoliko pokvarilo dejstvo, da je Zajc obsedel na klopi za rezerviste. Kurtić se je sicer vpisal med strelce. Vodilni Juventus danes gostuje pri Fiorentini, Sampdoria pričakuje Bologno. Chievo Boštjana Cesarja in Valterja Birse v nedeljo pričakuje Lazio, Genoa Roka Vodiška pa gostuje v Torinu. Josipa Iličića in njegovo Atalanto v ponedeljek čaka derbi z drugo uvrščenim Napolijem.