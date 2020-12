V Italiji padel najhitrejši zadetek v zgodovini #video

Preostali slovenski predstavniki bodo na delu v nedeljo. Miha Zajc se bo z Genoo mudil pri Beneventu, Inter Samirja Handanovića bo šesto zaporedno ligaško zmago lovil proti Spezii, Josip Iličić pa bo z Atalanto pričakal Romo. Vodilni AC Milan pravkar gostuje pri Sassuolu. Rossoneri so tekmo odlično odprli, saj so že po šestih sekundah povedli z 1:0, kar je najhitrejši zadetek v zgodovini serie A.

Najhitrejši zadetek v zgodovini serie A:

Rafael Leao with the fastest goal in the history of Serie Apic.twitter.com/9kfb4lSfp2 — Karim (@Futball_Karim) December 20, 2020

Ronaldo in druščina prerešetali Kurtićeve

V soboto so bile na sporedu tri tekme. Fiorentina in Verona sta se v Firencah razšli brez zmagovalca. Sampdoria Nika Prelca, mladega slovenskega reprezentanta ni bilo med kandidati za dvoboj, je doma premagala Crotone, Parma Jasmina Kurtića pa je priznala premoč Juventusu, k zmagi katerega je Cristiano Ronaldo prispeval dva gola in je spet sam na vrhu najboljših strelcev lige.

Jasmin Kurtić in njegova Parma niso bili kos Juventusu, pri katerem je Cristiano Ronaldo zabil dva gola. Foto: Reuters

Italijansko prvenstvo, 13. krog: Sobota, 19. december:

Fiorentina : Verona 1:1 (1:1)

Vlahović 19./11-m; Veloso 8./11-m



Sampdoria : Crotone 3:1 (2:1)

Damsgaard 26., Jankto 36., Quagliarella 65.; Simy 45.+1 Parma : Juventus 0:4 (0:2)

Kuluševski 23., Ronaldo 26., 48., Morata 86.

Jasmin Kurtić (Parma) je igral do 86. minute tekme. Nedelja, 20. december:

Torino : Bologna 1:1 (0:0)

Verdi 69.; Soriano 78.



15.00 Benevento - Genoa

15.00 Cagliari - Udinese

15.00 Inter - Spezia

15.00 Sassuolo - AC Milan

18.00 Atalanta - Roma

20.45 Lazio - Napoli