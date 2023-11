Veliki derbi, ki bi lahko podal številne odgovore

Po reprezentančnem premoru bo danes v središču pozornosti v 13. krogu italijanskega prvenstva med drugim obračun prvaka Napolija in Atalante. Spopadla se bosta soseda na lestvici, Neapeljčani so z 21 točkami trenutno četrta ekipa lige, medtem ko je Atalanta s točko manj peta. Zanimivo bo tudi zvečer na San Siru, kjer bo pri tretjem Milanu, ki za vodilnim Interjem zaostaja že šest točk, gostovala šesta Fiorentina. V nedeljo zvečer bodo vse oči uprte v Torino, kjer se obeta spopad vodilnih ekip Juventusa in Interja.

V nedeljo bosta z Udinesejem prvič po uvrstitvi Slovenije na evropsko prvenstvo na delu Jaka Bijol in Sandi Lovrič. Videmčane po skromnem začetku v sezono, v katerem so sicer poskrbeli za veliko presenečenje potem ko so na kolena spravili Milan, zdaj čaka nova težka naloga, saj bodo gostovali pri Romi.

Vse oči uprte v Torino

Ljubitelji italijanskega nogometa pa bodo v tem krogu nestrpno pogledovali proti Torinu, kjer se bosta na derbiju d'Italia pomerila domači Juventus in drugi Inter. Ta ima na vrhu lestvice po 12 odigranih tekmah dve točki več od Juventusa, ki bo tako v primeru morebitne zmage skočil na vrh serie A. Tradicionalni derbi za Italijo ima tako letos še večjo težko, saj so mnogi strokovnjaki prepričani, da bi bil lahko to že veliki "zgodnji pokazatelj, kam se bo razvila sezona v serie A." Derby d'Italia je nedvomno ena največjih tekem v Italiji, rivalstvo, ki traja več kot 100 let, in ena najbolj težko pričakovanih tekem v koledarju.

Massimiliano Allegri bo s svojimi varovanci na veliki preizkušnji. Foto: Reuters

Ker sta ekipi sezono najbolje začeli od zadnje zmage za Scudetto v sezoni 2019/20, bo nedeljski derbi prvi v zgodovini, da se bosta Juventus in Inter pomerila z vsaj 29 točkami pred 14. tekmo. Čeprav so bili nerazzurri v tem času, odkar je bil Juventus zadnjič na vrhu lestvice, okronani za prvake in so ob tem osvojili prav tako pokal in superpokal, so Bianconeri še vedno zmagali na petih od zadnjih osmih ligaških tekmah proti Interju. Pravzaprav so bili boljši na obeh srečanjih prejšnje sezone in na obeh tekmah so ohranili prazen gol, zato obstaja možnost, da v nedeljo prvič po letu 1977 zabeležijo tri zaporedne zmage nad Interjem brez prejetega zadetka. Inter je v tej sezoni zmagal na 10 od svojih 12 prvenstvenih tekem, pri čemer je doživel le en šokanten poraz proti Sassuolu, v svoji dolgi in slavni zgodovini Serie A je na prvih enajstih prvih 13 tekem zmagal le dvakrat: leta 1950 in nato 2019.

Trener Juventusa Massimiliano Allegri bo morda moral rešiti uganko na sredini igrišča, saj se s težavami s poškodbo poleg suspendiranega para Paula Pogbaja in Nicola Fagiolija ubada redni član prve postave Manuel Locatelli, zaradi česar je izpustila italijansko kvalifikacijsko tekmo za Euro 2024. Se pa po tekmi prepovedi vrača Adrien Rabiot.

Inter prav tako pogreša dva branilca, saj bosta manjkala Benjamin Pavard (koleno) in Alessandro Bastoni (tele). Nadomestila bi ju lahko Stefan de Vrij in Matteo Darmian. Posebna tekma bi to lahko bila za vročega Lautara Martineza, ki bi z morebitnim zadetkom lahko postal šele drugi igralec Interja v zadnjih 60 letih, ki je dosegel vsaj 13 golov na prvih 13 tekmah sezone, če bo seveda zatresel mrežo v Torinu. Vendar pa mu statistika ne govori v prid, saj je do danes zadel le enkrat v 676 minutah na tekmah proti Juventusu.

Italijansko prvenstvo, 13. krog:

Sobota, 25. november:

Nedelja, 26. november:

Ponedeljek, 27. november:

Lestvica: