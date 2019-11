Handanović se bo skušal razvedriti proti Veroni, AC Milan po skalp stare dame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zanimiv 12. krog serie A se bo danes začel z obračunom Saussuolom in Bologno. V soboto bo Inter Samirja Handanovića, ki je sredi tedna izgubil v Dortmundu, pričakal Verono, Napoli pa bo gostil Genoo Roka Vodiška. V nedeljo bo Cagliari Valterja Birse meril moči s Fiorentino, Jasmin Kurtić in njegov Spal bosta točke lovila v Vidmu, Josip Iličić z Atalanto gostuje pri Sampdorii, Žan Majer pa z Leccejem pri Laziu. Krog se bo zaprl nekdaj veliki derbi med Juventusom in AC Milanom, a danes bi vse kaj drugega kot zmaga stare dame bilo velikansko presenečenje.