Juventus le razveselil navijače, Stojanoviću in soigralcem zabili štiri gole

Nogometaši Juventusa so navijače osrečili z visoko zmago nad Empolijem.

Enajsti krog italijanske serie A se je začel v Torinu, kjer je pri Juventusu, ki je bil po desetih krogih samo osmi, gostoval Empoli s Petrom Stojanovićem, medtem ko je Lovro Štubljar še vedno na listi poškodovanih. Stara dama je vendarle razveselila navijače in zmagala s 4:0. To je Juventusova šele peta zmaga sezone.

Na uvodni tekmi 11. kroga italijanske serie A je torinski Juventus v dvoboju z Empolijem Petra Stojanovića upravičil vlogo favorita in na Allianz Areni v Torinu slavil s 4:0.. Torinčani so začeli na najboljši možen način in že v osmi minuti je za mirnejše nadaljevanje zadel Moise Kean.

Več golov je sledilo v drugem polčasu. V 56. minuti je kot izvajal Juan Cuadrado, v skoku pa je bil najvišji Weston McKennie in zadel z glavo. V sami končnici je bil v 82. minuti in sodnikovem podaljšku uspešen še Adrien Rabiot.

V soboto bo Inter s Samirjem Handanović, ki v državnem prvenstvu ne brani, gostoval pri Fiorentini. Na prvi nedeljski tekmi bo Udinese s Sandijem Lovrićem in Jako Bijolom, ki se je med tednom poslovil od pokalnega tekmovanja, gostil Torino.

Za konec nedeljskega kroga se bo vodilni Napoli mudil na derbiju z Romo.

Italijansko prvenstvo, 11. krog: Petek, 21. oktober:

Juventus : Empoli 4:0 (1:0)

Petar Stojanović (Empoli) je odigral celotno tekmo, Lovro Štubljar (Empoli) ni bil v kadru. Sobota, 22. oktober:

15.00 Salernitana - Spezia

18.00 Milan - Monza

20.45 Fiorentina - Inter Milano (Samir Handanović) Nedelja, 23. oktober:

12.30 Udinese (Sandi Lovrić, Jaka Bijol) - Torino

15.00 Bologna - Lecce

18.00 Atalanta - Lazio

20.45 Roma - Napoli Ponedeljek, 24. oktober:

18.30 Cremonese - Sampdoria

20.45 Sassuolo - Verona