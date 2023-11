Derbi v Bergamu, misija nemogoče za Udinese

Drugič v zgodovini italijanskega prvenstva so tri ekipe v prvih desetih krogih zabeležile kar sedem tekem brez prejetega zadetka. Med temi sta tudi Atalanta in Inter, ki si bosta nasproti stala v tem krogu. Nerazzurri so na obračunih z Atalanto neporaženi na zadnjih devetih medsebojnih tekmah, z morebitnim desetim uspehom pa bi Inter izenačil rekord, ki so ga nazadnje zabeležili leta 1950. Inter je v zadnjem času v izjemni formi, zasedba Simoneja Inzaghija je dobila zadnjih pet tekem v gosteh brez prejetega zadetka.

Prvak Napoli bo v soboto na prvi tekmi dneva gostoval pri Salernitani, Juventus bo v nedeljo na delu pri Fiorentini.

Italijansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 3. november:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Ponedeljek, 6. november:

Lestvica: