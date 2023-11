Nogometaši Udineseja so na San Siru premagali Milan in vknjižili sploh prvo zmago sezone.

Nogometaši Udineseja so na San Siru premagali Milan in vknjižili sploh prvo zmago sezone. Foto: Reuters

V večerni tekmi je tretjeuvrščeni Milan gostil Udinese, pri katerem je Jaka Bijol igral celo tekmo, Sandi Lovrić od 72. minute, Davida Pejičića pa ni bilo v ekipi. Kljub prevladi domačih so do prve zmage sezone prišli, in sicer po zaslugi enajstmetrovke Roberta Pereyre v 62. minuti.

Lautaro Martinez je prispeval zmagoviti gol Interja v Bergamu. Foto: Guliverimage

Nerazzurri so niz neporaženosti na obračunih z Atalanto podaljšali na deset in s tem izenačili svoj rekord iz leta 1950. Zasedba Simoneja Inzaghija, ki je prejela sploh prvi gol v gosteh v tej sezoni, je v 40. minuti povedla. Enajstmetrovko je uspešno izvedel Hakan Calhanoglu in postavil izid uvodnega polčasa. Lautaro Martinez je v 57. minuti zvišal na 2:0. Gianluca Scamacca je le nekaj minut zatem domače vrnil v igro, a rezultat se do konca srečanja ni več spremenil, tako da je vodilni moštvo lige odpeljalo poln plen treh točk.

Prvak Napoli je na uvodni sobotni tekmi z 2:0 zmagal pri zadnji Salernitani, kjer sta se med strelce vpisala Giacomo Raspadori in Eljif Elmas. Prvak Napoli je z 2:0 zmagal pri zadnji Salernitani. Foto: Guliverimage

Drugi Juventus bo v nedeljo na delu pri Fiorentini.

Italijansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 3. november:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Ponedeljek, 6. november:

Lestvica: