Napoli lahko ob idealnem razpletu 32. kroga serie A že šest tekem pred koncem prvenstva postane novi italijanski nogometni prvak. Tekmo s Salernitano so zaradi varnostnih razlogov iz sobote prestavili na nedeljo ob 15.00. Ob 12.30 se je začela tekma Inter - Lazio. Rimljani bi teoretične možnosti za naslov ohranili samo v primeru zmage. V soboto sta se Roma in Milan, ki sta oba zadela v sodnikovem dodatku, razšla brez zmagovalca (1:1). Rezultati vseh tekem na Sportalu v živo.

V Rimu sta na tekmi AS Roma - AC Milan oba zadetka padla v končnici tekme. Najprej je v 94. minuti angleški napadalec Tammy Abraham zadel za Romo, toda v 97. minuti je domače veselje prekinil gol belgijskega vezista Alexisa Saelemaekersa.

Nov poraz Udineseja Sandi Lovrić je igral do 62. minute. Foto: Guliverimage

Nogometaši Udineseja, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, so v petek izgubili še tretjo od zadnjih petih tekem v italijanskem državnem prvenstvu. Za domačine je edini zadetek dosegel Gabriel Strefezza, ki je v 62. minuti izkoristil enajstmetrovko. Ravno takrat je iz igre odšel Lovrić, ki je tako kot Bijol začel v prvi postavi Videmčanov. Bijol je na zelenici ostal do 86. minute.

S porazom pa je petkov večer sklenil tudi Tio Cipot, ki je s Spezio pred domačimi gledalci z 0:2 klonil proti Monzi. Slovenski nogometaš je ob porazu igral od 59. minute naprej.

Ostali Slovenci bodo igrali v nedeljo. Martin Turk bo s Sampdorio gostoval pri Fiorentini, Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja pa bo igral pri Sassuolu.

V Neaplju tekma ob 15.00

Navijači Napolija so se pred stadionom začeli zbirati pet ur pred tekmo. Foto: Reuters V ligi prvakov so sicer doživeli razočaranje in prav proti italijanskemu tekmecu AC Milanu izpadli v četrtfinalu, a po zmagi nad Juventusom v prejšnjem krogu so nogometaši Napolija zdaj pred osvojitvijo scudetta, kot Italijani imenujejo lovoriko za naslov nogometnega prvaka. Imajo namreč 17 točk prednosti pred Laziem. Da bi bili prvaki že po tokratnem 32. krogu, morajo premagati Salernitano, Lazio pa ne sme osvojiti vseh treh točk proti Interju. "Čakamo, da odpremo penino," je priznal tudi trener Luciano Spalletti.

Tekma med Napolijem in Salernitano je bila načrtovana za soboto ob 15.00, a so jo zaradi varnostnih razlogov preložili na nedeljo ob 15.00. Tako bo tekma Lazia odigrana prej (nedelja 12.30) in se bo po koncu Napolijeve v primeru idealnega razpleta veliko slavje lahko začelo. Bilo je namreč napovedano, da bodo Napolijevi navijači prišli v Milano in slavili (morda tudi razgrajali) pred San Sirom.

Italijansko prvenstvo, 32. krog:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Nedelja, 30. april: