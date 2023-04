V Neaplju vse pripravljeno za veliko proslavo #video

Neapelj je že ves teden v modrih barvah Napolija. Po mestu so izobešeni zastave s številko tri ter veliki grbi s tremi letnicami. 1987, 1990 in 2013. Napoli lahko ob idealnem razpletu 32. kroga serie A že šest tekem pred koncem prvenstva postane novi italijanski nogometni prvak.

Ulice Neaplja. Foto: Guliver Image V ligi prvakov so sicer doživeli razočaranje in prav proti italijanskemu tekmecu AC Milanu izpadli v četrtfinalu, a po zmagi nad Juventusom v prejšnjem krogu so nogometaši Napolija zdaj pred osvojitvijo scudetta, kot Italijani imenujejo lovoriko za naslov nogometnega prvaka. Imajo namreč 17 točk prednosti pred Laziem. Da bi bili prvaki že po tokratnem 32. krogu, morajo v soboto popoldne premagati Salernitano, Lazio pa v nedeljo ne sme osvojiti vseh treh točk proti Interju. "Čakamo, da odpremo penino," je priznal tudi trener Luciano Spalletti. Salernitano bi doma morali premagali, jeseni so jo z 2:0 v gosteh, lani januarja pa doma s 4:1. Laziu v Milanu ne bo lahko, saj Inter v boju za Evropo točke nujno potrebuje. V prejšnjem krogu so Rimljani izgubili proti Torinu.

Na plaži Posillipo. Foto: Guliver Image Na ulicah Neaplja, kjer so zadnji naslov, njihov drugi, osvojili še v eri Diega Maradone, je že več dni vse v znamenju Napolija. V enem revnejših in bolj umazanih italijanskih mest je nogomet in njihov Napoli ena redkih lepih in uspešnih zgodb. Mlajše generacije take nogometne evforije še niso nikoli doživele. "Živimo velike sanje, saj naša generacija na ta uspeh čaka že leta. Da bomo vzeli naslov prvaka z dresov tako močnih ekip in slavili tukaj na jugu, v Neaplju ter z našim dresom osvojili ta naslov ... Oprostite mi, a je res zelo čustveno. To je res nekaj posebnega," je v izjavi za agencijo Reuters razlagal navijač kluba Antonio.

Z dvema tekmama se bo 32. krog začel že v petek zvečer. Najprej igra Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem, nato še Spezia s Tiom Cipotom.

Italijansko prvenstvo, 32. krog:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Nedelja, 30. april: