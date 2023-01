Milanski spektakel v Savdski Arabiji brez Handanovića, ki ga snubijo Turki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Savdski Arabiji v zadnjih tednih ne manjka vrhunskega nogometa. V bogati deželi, kjer bo klubsko kariero nadaljeval Cristiano Ronaldo in se v četrtek v prijateljskem obračunu pomeril z Messijevim PSG, se bosta v sredo zvečer za italijansko superpokalno lovoriko udarila milanska velikana, prvak AC Milan in pokalni zmagovalec Inter. Samir Handanović, za katerega se zanima Bešiktaš, zaradi poškodbe ne bo kandidiral za srečanje.

Italijanski superpokal:

Sreda, 18. januar:

Bogat zaslužek je poleg najboljših španskih klubov – Barcelona je nedavno v finalu superpokalnega tekmovanja premagala Real Madrid – v Savdsko Arabijo privabil tudi milanska velikana. Milan in Inter bosta obračunala za 35. italijansko superpokalno lovoriko. Zahodna slovenska soseda je že vajena, da superpokalni spopad poteka v tujini. V preteklosti so tako spremljali dvoboje za lovoriko že na Kitajskem, v Libiji, Katarju, ZAE in ZDA.

Verjetni začetni enajsterici: Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Unripe, Staves; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Džeko.

Rdeče-črni se bodo danes potegovali za osmo superpokalno lovoriko v bogati klubski zbirki. Foto: Reuters

Oba kluba bosta nastopala brez nekaterih pomembnih igralcev. Pri Milanu ne bo francoskega vratarja Mika Maignana, na seznamu poškodovanih ostaja Šved Zlatan Ibrahimović, pri Interju pa ne bo Hrvata Marcela Brozovića, ki je po zadnjih neuradnih podatkih izrazil željo, da se ne bi preselil k Barceloni, ter kapetana Samirja Handanovića, ki zaradi poškodbe ne bo kandidiral za spopad z velikim rivalom. Za izkušenega Ljubljančana, ki pri Interju ni branil že več kot tri mesece, se sicer zanima turški velikan Bešiktaš.

Inter brani superpokalni naslov, lani je v finalu na San Siru po podaljšku premagal Juventus z 2:1.