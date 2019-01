Italijanski derbi, kontroverzen še pred začetnim piskom sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta italijanski prvak Juventus in pokalni podprvak AC Milan v Savdski Arabiji pomerila za superpokalni naslov. Dvoboj, ki je poskrbel za številne kontroverznosti že krepko pred začetnim sodniškim piskom, lahko zagotovi Cristianu Ronaldu prvo lovoriko, odkar nosi dres Juventusa. Tekma se bo v Džedi začela ob 18.30.

Ob 18.30 se bosta na mogočnem štadionu King Abdullah Sports City v Džedi, ki sprejme 60 tisoč gledalcev, vstopnice pa so že pošle, udarila italijanska velikana.

Juventus je v sezoni 2017/18 osvojil dvojno italijansko krono. V finalu pokala je premagal AC Milan, ki si je na račun uvrstitve v sklepno dejanje pokalnega tekmovanja priigral nastop v superpokalu. Podobno kot v prejšnjih letih ne bo potekal na Apeninskem polotoku, ampak na tujih tleh. Po ZDA, Libiji, Kitajski in Katarju bo spektakel, na katerem bodo prisotni številni zvezdniki, potekal še v Savdski Arabiji.

Foto: Guliver/Getty Images

Po skrivnostnem umoru savdijskega novinarja Jamala Khashoggija v Turčiji, ki je vrgel temno senco na Savdsko Arabijo in njen državni aparat, so mnogi aktivisti in človekoljubne organizacije zahtevale, naj italijanski superpokal ne poteka v tej bogati arabski državi. Razpredalo se je tudi o neenakopravnosti spolov, domačih pripadnic nežnejšega spola, ki bi si rade ogledale nogometni veledogodek. Na štadionu se bo lahko zbralo 15 tisoč deklet, a le na delu tribun, namenjenem družinskemu sektorju.

Foto: Guliver/Getty Images

Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je v serie A v 19 nastopih dosegel 14 zadetkov, ima priložnost, da osvoji prvo lovoriko z Juventusom.

Sodnik bo Italijan Luca Banti.