V živo: Iličić poskrbel za izenačenje!

Po tem, ko so v četrtfinalu Josip Iličić in soigralci šokirali branilca naslova Juventus, se zdaj za velik podvig, finale italijanskega pokala in boj za lovoriko, potegujejo proti njegovemu nekdanjemu klubu Fiorentini. Izkušeni slovenski reprezentant, ki je odigral vso tekmo, je bil med najboljšimi posamezniki Atalante. Atalanta bo pred domačimi navijači lovila četrti nastop v finalu italijanskega pokala in prvega po letu 1996.

Povratno srečanje je bolje odprla Fiorentina, ki je prek Luisa Muriela povedla že v tretji minuti. Atalanto je v boljši položaj ponovno popeljal Josip Iličić, ki je bil v 11. minuti natančen z enajstmetrovke.

V sredo je Lazio na San Siru z 1:0 ugnal AC Milan. Odločilni zadetek za uvrstitev v veliki finale je dosegel Argentinec Joaquin Correa.

Italijanski pokal, polfinale, povratni tekmi: