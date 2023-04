Samir Handanović se vrača, danes bo branil proti Juventusu

Danes bosta za nogometno poslastico na Apeninskem polotoku poskrbela velikana Juventus in Inter. Poskrbela bosta za 248. derby d'Italia in obračunala na prvi polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja. Pred kratkim sta se pomerila v prvenstvu, z 1:0 so bili na San Siru uspešnejši nogometaši Juventusa. V vratih gostov naj bi tokrat stal nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović. Drugi polfinalni par sestavljata Cremonese in Fiorentina.