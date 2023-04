Po finale brez suspendiranega Handanovića, a z Lukakujem

Samir Handanović v tej sezoni ni veliko branil za Inter, je pa prav na prvi polfinalni tekmi zabeležil svoj 450. nastop za milanski klub. Ob koncu tekme, ki se je končala z 1:1, je bil eden od treh, ki je dobil rdeči karton. Zapletel se je v spor s Juanom Cuadradom in prejel celo udarec. Oba bosta morala izpustiti sredin povratni dvoboj. Med vratnicama Interja bo tako stal Andre Onana, ki je v tej sezoni postal prvi vratar milanskega kluba. Zaradi proslavljanja je na prvi tekmi rdeči karton dobil tudi Romelu Lukaku, a so mu pozneje karton izbrisali. Tako bo Interjev najnevarnejši napadalec vendarle lahko igral.

Belgijec Romelu Lukaku je to sezono na 26 tekmah zabil devet golov. Foto: Guliver Image In poskušal preprečiti, da bi še tretjič v zadnjih štirih letih izpadli v polfinalu. Za Inter se zdi Coppa Italia najboljša možnost, da to sezono osvojijo kos srebrnine. V ligi prvakov so sicer še v igri (prek Benfice so se uvrstili v polfinale), v italijanski serie A pa so zgolj šesti (54 točk) in velikih 34 točk za vodilnim Napolijem. Zadnjo tekmo so sicer dobili (3:0 proti Empoliju), pred tem pa na štirih ostali brez zmage (trije porazi in remi). Tudi Torinčani ne blestijo, saj so izgubili zadnje tri ligaške tekme. So pa na lestvici serie A pred Interjem, z 59 točkami tretji.

