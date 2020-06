Ronaldo napet kot puška, Handanović odhaja po podvig

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhunski klubski nogomet se vrača na Apeninski polotok. Danes se bosta v prvem "pokoronskem" dvoboju pomerila Juventus in Milan. To bo povratni dvoboj polfinala italijanskega pokala. Prvi se je na San Siru končal brez zmagovalca (1:1). V soboto se bosta udarila še Napoli in Inter, za katerega naj bi branil Samir Handanović.