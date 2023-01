Tesne bitke za četrtfinale na Apeninskem polotoku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inter, Torino, Fiorentina in Roma dobivajo tekmece v četrtfinalu italijanskega pokala. Napoli, vodilni klub serie a, se je zoperstavil Cremoneseju, ki na ligaški lestvici zaseda zadnje mesto. Zadnje tri tekme osmine finala bodo v četrtek, ko bodo skušali prednost domačega igrišča izkoristiti Atalanta, Lazio in Juventus.

Prvi četrtfinalist italijanskega pokala je Inter. Črno-modri so v torek težje od pričakovanj upravičili vlogo favorita proti drugoligašu Parmi. Goste, ki igrajo v serie B, je v vodstvo z izjemnim zadetkom popeljal nekdanji nogometaš splitskega Hajduka Stanko Jurić. Inter se je znašel v težavah. Zmanjkovalo mu je časa za izenačenje, nato pa ga je v 88. minuti rešil svetovni prvak Lautaro Martinez. Argentinec je izenačil na 1:1 in izsilil podaljšek, v katerem je Inter do napredovanja popeljal rezervist Francesco Acerbi.

Zmagoviti gol na San Siru je dosegel Francesco Acerbi. Foto: Reuters Pokalni dvoboji so znani po tem, da trenerji na njih večkrat ponudijo možnost rezervistom, zlasti kar zadeva čuvaje mreže. Zato je imel Samir Handanović, 38-letni kapetan Interja, še toliko večjo smolo, saj si je na treningu poškodoval mišico, zaradi katere je moral izpustiti pokalni spopad s Parmo. Vprašljiv je tudi za naslednjo prvenstveno tekmo, ko se bo Inter meril z Verono. Izkušeni Ljubljančan je za Inter nazadnje branil v začetku oktobra 2022, nato pa status prvega vratarja predal mlajšemu Kameruncu Andreju Onanaju.

Afričan je dobro izkoristil priložnost, se zasidral med vratnicama Interja, Handanović pa se je preselil na klop. Vseeno ima v moštvu še zelo pomembno vlogo, ne nazadnje je tudi dolgoletni spoštovani kapetan ekipe. Za Inter je zbral kar 447 nastopov, po koncu sezone pa mu poteče pogodbe s črno-modrimi. Za zdaj še ni jasno, ali mu bo vodstvo kluba ponudilo podaljšanje sodelovanja. Ob odsotnosti Handanovića je vlogo drugega vratarja kluba prevzel Alex Cordaz, ki je pred slabim desetletjem branil tudi v 1. SNL v dresu Gorice. Pri Parmi, ki nastopa v serie B, je od prve minute branil 44-letni veteran Gialuigi Buffon.

Italijanski pokal, osmina finala:

Torek, 10. januar:

Sreda, 11. januar:

Četrtek, 12. januar:

Torek, 17. januar:

Četrtek, 19. januar:

Torino presenetil favorita

Veselje nogometašev Torina po zadetku Ndaryja Adopa Foto: Guliverimage Italijanski prvak Milan se je podobno kot Inter pridružil pokalnemu tekmovanju šele v osmini finala, a se nato poslovil že po prvem nastopu. Čeprav je v sredo računal na prednost domačega igrišča, proti Torinu ni dosegel niti enega zadetka. Med vratnicama gostov je blestel Srb Vanja Milinković-Savić, rdeče-črnim pa je hrbet pokazala tudi sreča, ko je Charles De Ketelaere v prvem polčasu zatresel okvir vrat. Zmagovalca dvoboja je dal podaljšek, v katerem je v 114. minuti navijače Torina v ekstazo spravil Ndary Adopo. Mladi Francoz je premagal izkušenega Romuna Cipriana Tatarusanuja, uspeh Torina pa je še toliko večji, saj je od 70. minute igral brez izključenega Koffija Djidjija. Torino je italijanski pokal osvojil petkrat, nazadnje leta 1993.

Sampdoria, ki je sklenila dogovor z mladim slovenskim vratarjem Martinom Turkom, je ostala praznih rok v Firencah, Genoa, pri kateri vlogo rezervnega vratarja opravlja Rok Vodišek, pa je na Olimpicu izgubila proti Romi. Slovenski čuvaj mreže ni igral.