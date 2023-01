Presenečenje na San Siru, Milan izpadel iz pokala

Prva četrtfinalista italijanskega pokalnega tekmovanja sta Inter in Torino. Črno-modri so v torek po podaljšku izločili Parmo, goste pa je od senzacije delilo le nekaj minut, prihodnji dan pa je San Siro znova poskrbel za dramatično dogajanje, ko so biki iz Torina po podaljšku presenetljivo izločili AC Milan in se uvrstili med najboljših osem. Največ tekem osmine finala pokala bo odigranih šele prihodnji četrtek.