V večnem mestu za pokalno lovoriko

Atalanta in Juventus se bosta ob 21. uri na rimskem Olimpicu udarila za pokalno lovoriko v Italiji. Z boljšo popotnico v finale vstopa moštvo iz Bergama, ki je slavilo na šestih od zadnjih sedmih tekem, medtem ko pri Torinčanih na zmago čakajo že vse od 7. aprila.

Atalanta se je pretekli teden prebila v finale evropske lige, na poti do finala pokalnega tekmovanja pa je po vrsti izločila Sassuolo, AC Milan in Fiorentino. Na papirju lažje delo je imel Juve, ki je izločil Salernitano, Frosinone in Lazio.

Juventus bo v pokalu sicer lovil že 15 lovoriko, skupno pa bo to njihov 22 nastop v finalu Coppe Italia. Nekdanji delodajalci Josipa Iličića v tem pogledu močno zaostajajo za rivali, saj so pokal osvojili le enkrat, še štirikrat pa so zaigrali v finalu.

Atalanta, ki bo na srečanju v vlogi gostitelja, se bo morala znajti brez prvega strelca Gianlucce Scamacce, a prav vloga gostiteljev glede na formo črno-belih govori moštvu iz Bergama v prid. Juve namreč na zadnjih osmih gostovanjih ni slavil niti enkrat. Torinčani v zadnjem času tudi slabo odpirajo tekme, saj so na kar štirih izmed zadnjih petih tekem zadetek prejeli že v prve pol ure igre.

Pravico na srečanju bo delil Fabio Maresca.