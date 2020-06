Cristiano do prve pokalne lovorike z Juventusom ali slavje Napolija?

Olimpijski stadion v Rimu bo zvečer prizorišče sklepnega dejanja italijanskega pokala. Za lovoriko se bosta udarila prvo in šesto moštvo serie A Juventus in Napoli. Stara dama je rekorderka po številu pokalnih lovorik, v vitrine jih je postavila 13, Neapeljčani so se pokalnega naslova do zdaj veselili petkrat.

Juventus je bil zadnjič pokalni prvak leta 2018, ko je četrtič zaporedoma zmagal v domačem pokalu, Napoli je pokalno lovoriko v zrak zadnjič dvignil leta 2014. Dve leti pred tem sta se kluba prav tako srečala v finalu pokalnega tekmovanja, slavili so "sinje modri".

Se bo Cristiano Ronaldo, ki še nikoli ni izgubil dveh zaporednih finalov (Juventus je decembra v superpokalu izgubil z Laziem), veselil prve pokalne lovorike z Juventusom ali bo na pokalnem prestolu Napoli? Znano bo pozno zvečer. Tekma se bo začela ob 21. uri.

Italijanski pokal, finale

Sreda, 17. junij



21.00 Napoli – Juventus

