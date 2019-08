Začelo se bo v Genovi, nedelja tudi v znamenju Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valter Birsa in Boštjan Cesar sta bila vrsto leto soigralca, v nedeljo pa se bosta znašla na sovražnih straneh. Foto: Getty Images

Osem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni ima zagotovljen nastop v osmini finala. To so prvak Juventus, pokalni zmagovalec Lazio, Iličićeva Atalanta, Handanovićev Inter, Milan, Torino, Roma in Napoli.

Pokalni vikend se bo na Apeninskem polotoku začel v Genovi. Genoa Roka Vodiška bo zvečer gostila tretjeligaški klub Imolese.

Večina dvobojev 1. kroga italijanskega pokala bo na sporedu v nedeljo. SPAL Jasmina Kurtića bo gostil tretjeligaša iz Sala, Boštjan Cesar bo z novopečenim drugoligašem Chievom, pri katerem v tej sezoni nabira izkušnje tudi 18-letni Daniel Pavlev, gostoval pri nekdanjem soigralcu Valterju Birsi v Cagliarju, drugoligaš Cittadella, za katerega igra tudi posojen napadalec Rome Žan Celar, bo gostil Carpi Eneja Jeleniča, Empoli z dvema slovenskima legionarjema – Juretom Balkovcem in Leom Štulcem – bo pričakal Pescaro, prvoligaš Lecce Žana Majerja bo poskušal izločiti Salernitano, drugoligaš Frosinone Luke Krajnca pa Monopoli.