Neuspešna nedelja za legionarje, zvečer derbi na San Siru

V uvodni tekmi 4. kroga serie A je Torino z zadetkom Hrvata Marka Pjace slavil pri Sassuolu in vknjižil drugo zmago. Kot prvi od slovenskih legionarjev se je na igrišče podal Samir Handanović, in po evropskem porazu proti madridskemu Realu z Interjem gostil Bologno. Milansko moštvo je slavilo s prepričljivih 6:1 in se začasno zavihtelo na vrh prvenstvene lestvice.

V soboto smo spremljali tudi slovenski obračun, Atalanta Josipa Iličića je z 1:0 ugnala Salernitano Vida Belca. Srečnejši konec je tako po golu Kolumbijca Duvana Zapate potegnilo moštvo iz Bergama. Belec je za Salernitano branil celotno srečanje, Iličić pa je v igro pri Atalanti vstopil pred začetkom drugega polčasa in podal za edini gol na srečanju.

Josip Iličić in Duvan Zapata sta zrežirala zadetek Atalante. Foto: Guliverimage

V nedeljo še trije legionarji

V času nedeljske matineje je Sampdoria v Toskani visoko ugnala Empoli (3:0). Izmed slovenskih legionarjev je pri gostiteljih nastopil le Petar Stojanović. Njegov rojak Domen Črnigoj je s svojo Venezio pričakal Spezio. Slovenski reprezentant je na igrišču prebil prvih 55 minut, Spezia pa je po golu v sodnikovem dodatku domov odnesla vse tri točke.

Vodilna Roma bo gostovala v Veroni, zvečer pa sledi na uvodu omenjen derbi. Dogajanje se bo v Italiji zaključilo v ponedeljek, ko bo Udinese gostil stoodstotni Napoli.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Petek, 17. september:

Sassuolo : Torino 0:1 (0:0)

Pjaca 83. Sobota, 18. september:

Genoa : Fiorentina 1:2 (0:0)

Criscito 90.+8.; Saponara 60., Bonaventura 89. Inter : Bologna 6:1 (3:0)

Martinez 6., Škriniar 30., Barella 34., Vecino 54., Džeko 63., 68.; Theate 86.

Samir Handanović (Inter) je branil celotno srečanje. Salernitana : Atalanta 0:1 (0:0)

Zapata 75.

Vid Belec (Salernitana) je branil celotno srečanje, Josip Iličić (Atalanta) pa je v igro vstopil v 46. minuti in podal za edini zadetek na srečanju. Nedelja, 19. september:

Empoli : Sampdoria 0:3 (0:1)

Caputo 31., 52., Candreva 70.

Petar Stojanović (Empoli) je odigral vso tekmo, Leo Štulac (Empoli) je ostal na klopi.



Venezia : Spezia 1:2 (0:1)

Ceccaroni 59.; Bastoni 13., Bourabia 90.+4.

Domen Črnigoj (Venezia) je igral do 55. minute. 18.00 Lazio - Cagliari

18.00 Roma - Verona

20.45 AC Milan - Juventus Ponedeljek, 20. september:

20.45 Udinese - Napoli