Ob zmagi Juventusa na torinskem derbiju rekord Gianluigija Buffona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torinskem derbiju sta obračunavala Juventus in Torino, legendarni vratar Gianluigi Buffon pa je novi rekorder po številu nastopov v elitni italijanski nogometni ligi. Dvainštiridesetletni član Juventusa je na današnjem mestnem derbiju vpisal že 648. nastop, s čimer je za enega prehitel dosedanjega rekorderja, legendo Milana Paola Maldinija, poroča STA.

Buffon, ki je v prejšnji sezoni igral za Paris St. Germain, je pred dnevi še podaljšal pogodbo s staro damo, za katero bo igral še prihodnjo sezono. Za Buffona, ki je v dresu Parme v serie A debitiral pred 25 leti, pred 19 leti pa je podpisal za Juventus, je bil današnji nastop osmi v tej sezoni.

"Igram, ker se še vedno dobro počutim, sem tekmovalen in vem, da se lahko še izboljšam. Ko imaš prostor za napredek, te to vodi naprej in pomeni, da niso zadovoljen sam s sabo," je v četrtek dejal Buffon.

Ta je rekorder tudi po številu nastop za italijansko reprezentanco, zbral jih je 176. Reprezentančno kariero je sicer končal leta 2018.

Slovenska nedelja

Preostali slovenski legionarji na Apeninskem polotoku bodo na delu v nedeljo. Začel bo Samir Handanović, ki bo z Interjem gostil Bologno, Valter Birsa bo s Cagliarijem pričakal Josipa Iličića in njegovo Atalanto, Jasmin Kurtić pa bo s Parmo točke lovil proti Fiorentini.

Krog se bo zaključil z vročim obračunom med Napolijem in Romo.

Italijansko prvenstvo, 30. krog: Sobota, 4. julij:

Juventus : Torino 4:1 (2:1)

Dybala 3., Cuadrado 29., Ronaldo 61., Djidji 87./a.g.; Belotti 45.+6/11m



19.30 Sassuolo - Lecce

21.45 Lazio - AC Milan Nedelja, 5. julij:

17.15 Inter - Bologna

19.30 Brescia - Verona

19.30 Cagliari - Atalanta

19.30 Parma - Fiorentina

19.30 Sampdoria - SPAL

19.30 Udinese - Genoa

21.45 Napoli - Roma

Lestvica: 1. Juventus 30 tekem - 75 točk

2. Lazio 29 – 68

3. Inter 29 – 64

4. Atalanta 29 – 60

5. AS Roma 29 – 48

6. Napoli 29 – 45

7. AC Milan 29 – 43

8. Verona 29 – 42

9. Cagliari 29 – 39

10. Parma 29 – 39

11. Bologna 29 – 38

12. Sassuolo 29 – 37

13. Fiorentina 29 - 31

14. Udinese 29 – 31

15. Torino 30 – 31

16. Sampdoria 29 – 29

17. Genoa 29 – 26

18. Lecce 29 – 25

19. Spal 29 – 19

20. Brescia 29 – 18