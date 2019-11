Lukaku Handanovićeve po preobratu odpeljal (vsaj začasno) na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inter Samirja Handanovića je v podaljšku ugnal Bologno in vsaj začasno zavzel vrh. Oba zadetka, tudi 11-metrovko v 91. minuti, je dosegel Romelu Lukaku. Foto: Reuters

Inter Samirja Handanovića je 11. krogu italijanskega prvenstva pri Bologni izgubljal z 0:1, nato pa po dveh zadetkih Romeluja Lukakuja v sodnikovem podaljšku (11-metrovka) prišel do zmage in vsaj začasno skočil na vrh serie A. Tega lahko zvečer spet zavzame Juventus, ki se bo v torinskem derboju udaril s Torinom. Derbi kroga med Romo in Napolijem je z 2:1 pripadel Rimljanom.