Irci z neprimerno lažjo o smrti želeli prestaviti tekmo

Irski nogometni klub Ballybrack si je v želji po preložitvi tekme privoščil hudo laž. Pri klubu so trdili, da se je v prometni nesreči ubil njihov nogometaš Fernando La Fuente. Izkazalo se je, da je slednji živ in zdrav v Galwayu na zahodu Irske. Kot pa izpostavlja tiskovna agencija AFP, ta primer laži še zdaleč ni osamljen v športnem svetu.

"Pokopal" tri babice

Med drugimi je nekdanji irski nogometni reprezentant Stephen Ireland "pokopal" tri babice. V poskusu, da bi se izognil igranju na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2008 proti Češki, je najprej lagal o smrti svoje babice po očetovi strani, kar se je izkazalo za laž, ko je sama prebrala vest o svoji domnevni smrti v časopisu.

Nato je takrat 21-letnik dejal, da je umrla njegova babica po materini strani. Ko je ta izvedela za to, je bila tako ogorčena, da je grozila s tožbo. Nato pa je Ireland trdil, da je umrla še ena njegova babica. Da bi ob novi laži zmanjšal "škodo", pa je prek takratnega kluba Manchester Cityja objavil dve strani dolgo opravičilo, v katerem je dejal, da je bil vznemirjen zaradi dekleta, ki je splavila. "Jessica se je počutila zelo osamljena in je želela, da pridem domov. Menila je, da me bodo hitreje spustili domov, če rečem, da mi je umrla babica," je pojasnil Ireland.

Nogometaš, mlajši brat Ria Ferdinanda, se je znašel v težavah leta 2007. Foto: Gulliver/Getty Images

Podobno zgodbo z babico je za izgovor uporabil tudi indijski igralec kriketa Runako Morton, ki so ga zaradi laži suspendirali za eno leto. Sicer pa je umrl že pri 33 letih v prometni nesreči, večkrat pa se je znašel v težavah, tudi zaradi napada z nožem, obtožili so ga tudi posedovanja marihuane.

Da so babice priročen, a ne ravno uspešen izgovor, je dokazal tudi Anton Ferdinand. Nogometaš, mlajši brat Ria Ferdinanda, se je znašel v težavah leta 2007. Takrat je igral za West Ham, ki je bil na dnu lestvice. Trener Alan Curbishley je zaradi tega igralcem prepovedal potovanja v tujino.

Ferdinand je trdil, da mora biti z bolno babico na otoku Isle of Wight, namesto tega pa si je privoščil let v ZDA, kjer je ob obilici pijače praznoval 22. rojstni dan v Južni Karolini. Sledila je kazen, odvzeli so mu dvotedensko plačo, kar je znašalo približno 45.000 funtov.