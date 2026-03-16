Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
9.12

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 9.12

Iranci se kljub vojni niso odrekli svetovnemu prvenstvu

iranska zastava nogomet | Foto Guliverimage

Iranska moška nogometna reprezentanca se kljub vojni, v kateri se je znašla njihova država, ne želi odpovedati nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Iranci še vedno načrtujejo igranje na prihajajočem mundialu, so želje iranske ekipe potrdili pri azijski nogometni zvezi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek iransko ekipo opozoril, da bi lahko bila ogrožena njihova "življenja in varnost", če bi se udeležili letošnjega nogometnega spektakla, ki ga bodo skupaj gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika.

Vojna, ki so jo sprožili ameriško-izraelski napadi 28. februarja, je postavila pod vprašaj iransko udeležbo na mundialu.

"Kolikor vemo, bo Iran igral," je dejal Windsor Paul John, generalni sekretar Azijske nogometne konfederacije (AFC).

"Spremljamo, ali bodo igrali ali ne, vendar trenutno igrajo. Ni uradnih informacij, da ne bi igrali," je povedal na novinarski konferenci na sedežu AFC v Kuala Lumpurju.

Windsor je poudaril, da si AFC želi, da bi Iran, ki ima vrhunsko ekipo, igral na svetovnem prvenstvu. "Zato upamo, da bodo rešili svoje težave in se bodo lahko udeležili svetovnega prvenstva," je dejal.

Ameriški predsednik Trump je v objavi na svoji platformi Truth Social Platform dejal, da je iranska ekipa dobrodošla, "vendar resnično ne verjamem, da je primerno, da so tam, zaradi lastnega življenja in varnosti".

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.