Avtor:
STA

Petek,
1. 5. 2026,
21.56

ZDA Iran SP 2026 svetovno prvenstvo nogomet

Iran kritičen do Fife, za nastop na SP bo zahteval izpolnitev pogojev

Iran, Fifa | Foto Reuters

Iranska nogometna zveza (FFIRI) se je ostro odzvala na zadnje dogajanje na relaciji med iransko reprezentanco, ameriškimi prireditelji svetovnega prvenstva in krovno zvezo Fifo. Proti njej je usmerila močno kritiko in namerava za svoj nastop na mundialu postaviti določene pogoje.

Gianni Infantino
Infantino pojasnil, kakšna bo usoda Irana na SP 2026

"Še nikoli nisem videl Fife tako šibke. Namesto da bi ukrepala zaradi žalitev in poniževanja Irana, Fifa dovoljuje, da jo politika ustrahuje, zadovolji se zgolj z besednimi odzivi," je nemška tiskovna agencija dpa posredovala izjavo predsednika iranske zveze Mehdija Taja.

Po njegovem mnenju bi morala Fifa preprečiti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu vmešavanje na športno področje na svetovnem prvenstvu.

Poudaril je, da se je Iran na SP uvrstil po športnih merilih ter da Trump nima pravice odločati o tem, kdo lahko nastopa na tekmovanju in kdo ne. "Iran ne potrebuje dovoljenja Washingtona," je še dodal.

Iranska zveza bo za udeležbo na SP zahtevala izpolnitev določenih pogojev, te zahteve pa želi FFIRI predstaviti Fifi na posebnem sestanku.

Mehdi Taj: Še nikoli nisem videl Fife tako šibke. | Foto: Guliverimage Mehdi Taj: Še nikoli nisem videl Fife tako šibke. Foto: Guliverimage

FFIRI bo tako med drugim zahteval, da med SP Iran ne bo deležen političnih komentarjev, ki bi bili usmerjeni proti igralcem ali predstavnikom zveze. Zahteval bo tudi zagotovili za uporabo uradnih državnih simbolov Irana ter za varovanje igralcev, trenerjev in uradnih oseb, poroča dpa.

"Fifa mora zagotoviti vse to, samo pod temi pogoji bomo sodelovali na SP," je dejal Taj.

Na kongresu v Kanadi je sicer predsednik Fife Gianni Infantino poudaril, da Iran bo nastopil na tekmovanju in da bo tekme igral po prvotnem urniku v ZDA. Zaradi vojne v Iranu so se namreč v zadnjem času pojavili namigi, da naj Iran ne bi igral na SP ali pa da bi tekme te države prestavili v katero do sogostiteljic, Kanado ali Mehiko.

Iran bo po prvotnem načrtu igral vse tri tekme v skupini G v ZDA, in sicer proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu ter proti Egiptu v Seattlu.

Na kongresu Fife sicer iranske delegacije ni, potem ko so pred dnevi predstavnike FFIRI na poti proti Vancouvru kanadske oblasti ustavile v Torontu, nakar so Iranci zapustili Kanado.

