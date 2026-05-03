Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
11.40

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Erik Janža Jure Balkovec Vid Belec Žan Vipotnik

Nedelja, 3. 5. 2026, 11.40

2 minuti

Ipswich med angleško elito, naslova za Balkovca in Janžo, ki je poskrbel za ganljivo gesto #video

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Erik Janža | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nogometaši v drugi angleški ligi so v soboto končali redni del prvenstva. Kot prvo- in drugouvrščeni sta si Coventry in Ipswich zagotovila igranje med angleško elito v naslednji sezoni. Millwall, Southampton, Middlesbrough in Hull City pa se bodo v dodatnih tekmah borili še za eno mesto v prvoligaški konkurenci. Naslova ciprskega prvaka se je veselil Jure Balkovec, zmagovalca poljskega pokala pa Erik Janža, ki je skupaj z Lucasom Podolskim poskrbel za posebno gesto.

Sezono je po 46 krogih že končal Swansea, pri katerem je v tej sezoni blestel slovenski reprezentančni napadalec Žan Vipotnik, saj je za 11. ekipo 24-članske lige dosegel 23 golov in bil prepričljivo najboljši strelec tekmovanja. Ob tem je vpisal še tri asistence.

Prav tako je sezono končal tudi Tomi Horvat, ki se je pozimi preselil k Bristolu in v tem času prispeval gol in štiri podaje. Bristol je končal na 12. mestu.

Naslova ciprskega prvaka pa se je veselil Jure Balkovec. Njegova Omonia iz Nikozije je v soboto s 3:0 ugnala Aris in si zagotovila svoj 22. naslov prvaka. Vid Belec z Apoelom iz Nikozije je na petem mestu, medtem ko sta Alen Kozar in Gal Kurež s Paraliminjem izpadla.

Ta konec tedna je lovoriko dvignil še en slovenski nogometaš. Erik Janža je namreč z Gornikom Zabrzejem osvojil poljski pokal, v finalu so Janža in soigralci z 2:0 ugnali Rakow, pri katerem kot posojen igra Mitja Ilenič. Za Gornik je bila to sedma pokalna lovorika.

Erik Janža | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Janža in Lukas Podolski sta se tik pred slovenso podelitvijo dogovorila, da bo pokal skupaj z njima dvignil tudi Stanisław Oślizło, legenda Gornika Zabrzeja in šestkratni zmagovalec poljskega pokala s tem klubom. Čudovito gesto si lahko pogledate v videu.

Preberite še:

Žan Vipotnik
Sportal Izjemno zanimanje za Žana Vipotnika, Swansea bi lahko zaslužil ogromno milijonov
Erik Janža Jure Balkovec Vid Belec Žan Vipotnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.