Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je predlagal, da bi igralce, ki si na igrišču med tekmo med nagovarjanjem nasprotnih igralcev zakrijejo usta, lahko izključili kot del preprečevanja rasizma v nogometu.

Gre za prakso, ki se že dolgo uporablja, ko govorec ne želi, da bi kamere posnele, kaj je povedal nasprotnemu igralcu med tekmo. Fifa je postala še zlasti pozorna na tovrstne prakse po obtožbah Brazilca Viniciusa Juniorja, igralca Reala Madrida, da ga je njegov tekmec iz nasprotnega moštva Benfice Argentinec Gianluca Prestianni žalil na rasistični podlagi, medtem ko si je usta pokril z majico.

Nogometaš Benfice je zanikal Viniciusove obtožbe, vendar pa ni smel igrati na povratni tekmi bojev za osmino finala lige prvakov proti Viniciusovemu Real Madridu. Šlo je začasen suspenz, dokler ne bo znan izid preiskave Evropske nogometne zveze (Uefa).

Po tekmi je Vinicius v svoji Instagram zgodbi v portugalščini objavil: "Rasisti so predvsem strahopetci. Morajo si dati dres v usta, da pokažejo, kako šibki so."

Infantino: Če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš

O tem vprašanju so razpravljali na sobotnem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), Infantino pa je jasno povedal, da je treba sprejeti takojšnje ukrepe za kaznovanje tistih, ki si zakrivajo usta, da bi se izognili odkritju.

"Če si igralec pokrije usta in nekaj reče, kar ima rasistične posledice, potem ga je treba nemudoma izključiti," je v intervjuju za Sky News dejal predsednik Fife.

"Obstajati mora domneva, da je rekel nekaj, česar ne bi smel reči, sicer si ne bi moral pokriti ust. Preprosto ne razumem, če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš. To je to, tako preprosto."

"In to so ukrepi, ki jih lahko in moramo sprejeti, da bi resno jemali naš boj proti rasizmu."

Naslednji kongres Fife bo naslednji mesec v Vancouvru v Kanadi, kjer bi se lahko vodilni predstavniki nogometne organizacije odločili o uvedbi ukrepov, s katerimi bi preprečili igralcem, da bi si na letošnjem svetovnem prvenstvu zakrivali usta.

Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec, ki je zagrešil dejanje, ki ga ne bi smel, javno opraviči ali ne.

Prvi mož Fife želi spodbuditi krivce, da javno prevzamejo odgovornost. "Morda bi morali razmisliti tudi o tem, da ne bi le kaznovali, ampak tudi nekako dovolili, spremenili našo kulturo, dovolili igralcem ali komur koli, ki kaj stori, da se opraviči," je dejal.

"V trenutku jeze lahko storiš stvari, ki jih nočeš storiti, se opravičiš, nato pa mora biti sankcija drugačna, da gremo še korak dlje, in morda bi morali razmisliti tudi o nečem takšnem," je predlagal Infantino.

