Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
11.21

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
rasizem rdeči karton Gianni Infantino

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 11.21

15 minut

Infantino: Rdeči karton za igralce, ki si med govorjenjem zakrivajo usta

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gianluca Prestianni | Foto Reuters

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je predlagal, da bi igralce, ki si na igrišču med tekmo med nagovarjanjem nasprotnih igralcev zakrijejo usta, lahko izključili kot del preprečevanja rasizma v nogometu.

Gre za prakso, ki se že dolgo uporablja, ko govorec ne želi, da bi kamere posnele, kaj je povedal nasprotnemu igralcu med tekmo. Fifa je postala še zlasti pozorna na tovrstne prakse po obtožbah Brazilca Viniciusa Juniorja, igralca Reala Madrida, da ga je njegov tekmec iz nasprotnega moštva Benfice Argentinec Gianluca Prestianni žalil na rasistični podlagi, medtem ko si je usta pokril z majico.

Nogometaš Benfice je zanikal Viniciusove obtožbe, vendar pa ni smel igrati na povratni tekmi bojev za osmino finala lige prvakov proti Viniciusovemu Real Madridu. Šlo je začasen suspenz, dokler ne bo znan izid preiskave Evropske nogometne zveze (Uefa).

Po tekmi je Vinicius v svoji Instagram zgodbi v portugalščini objavil: "Rasisti so predvsem strahopetci. Morajo si dati dres v usta, da pokažejo, kako šibki so."

Gianluca Prestianni
Sportal Benfica oslabljena, Argentincu kazen zaradi rasizma

Infantino: Če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš

O tem vprašanju so razpravljali na sobotnem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), Infantino pa je jasno povedal, da je treba sprejeti takojšnje ukrepe za kaznovanje tistih, ki si zakrivajo usta, da bi se izognili odkritju.

"Če si igralec pokrije usta in nekaj reče, kar ima rasistične posledice, potem ga je treba nemudoma izključiti," je v intervjuju za Sky News dejal predsednik Fife.

"Obstajati mora domneva, da je rekel nekaj, česar ne bi smel reči, sicer si ne bi moral pokriti ust. Preprosto ne razumem, če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš. To je to, tako preprosto."

"In to so ukrepi, ki jih lahko in moramo sprejeti, da bi resno jemali naš boj proti rasizmu."

Naslednji kongres Fife bo naslednji mesec v Vancouvru v Kanadi, kjer bi se lahko vodilni predstavniki nogometne organizacije odločili o uvedbi ukrepov, s katerimi bi preprečili igralcem, da bi si na letošnjem svetovnem prvenstvu zakrivali usta.

Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec, ki je zagrešil dejanje, ki ga ne bi smel, javno opraviči ali ne.

Prvi mož Fife želi spodbuditi krivce, da javno prevzamejo odgovornost. "Morda bi morali razmisliti tudi o tem, da ne bi le kaznovali, ampak tudi nekako dovolili, spremenili našo kulturo, dovolili igralcem ali komur koli, ki kaj stori, da se opraviči," je dejal.

"V trenutku jeze lahko storiš stvari, ki jih nočeš storiti, se opravičiš, nato pa mora biti sankcija drugačna, da gremo še korak dlje, in morda bi morali razmisliti tudi o nečem takšnem," je predlagal Infantino.

Preberite še:

Sepp Blatter sodišče
Sportal Infantina dojema kot popolnoma podrejenega Trumpu
Gianni Infantino
Sportal Mehika po izbruhu nasilja: Bo SP res brez tveganja?
rasizem rdeči karton Gianni Infantino
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.