Ibrahimović tik pred vrnitvijo v Milano

Foto: Getty Images

Potem ko je komisar severnoameriške nogometne lige MLS Don Garber že v začetku novembra dejal, da se je švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović odločil, da se iz Amerike znova vrne v Evropo in zaigra za italijanskega prvoligaša iz Milana AC Milan, naj bi to zdaj postalo uradno v naslednjih 24 urah.

Švedski napadalec, ki se je rodil na Švedskem takratnima jugoslovanskima izseljencema, je marca 2018 okrepil nogometni klub iz Los Angelesa LA Galaxy, s katerim pa mu konec leta poteče pogodba. Za kalifornijske galaktike je dosegel skupno 53 golov.

"Star je 38 let in ga je izbral AC Milan, eden najboljših klubov na svetu," je novembra za ESPN dejal Gerber, ki glede odhoda Ibrahimovića v Evropo ni pustil nobenih dvomov.

Zdaj pa je novico potrdil tudi italijanski novinar Gianluca Di Marzio, ki je na Twitterju zapisal, da je Ibrahimović pristal na vrnitev v Milano in da bo klub prestop končal v naslednjih 24 urah. Italijanski klub in švedski napadalec naj bi podpisala pogodbo do junija 2020 z možnostjo podaljšanja.

Ibrahimović je že igral za nekdanjega italijanskega nogometnega velikana v letih od 2010 do 2012, ko je zabil 42 golov na 61 ligaških tekmah.

