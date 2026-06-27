Hrvaška trepeta: Vatrene čaka odločilni večer

Zaključuje se skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva, ko bodo s tekmami zaključili tekmovanje v skupinah J, K in L. Veliko oči bo uprtih tudi v hrvaško reprezentanco, saj si ta nikakor ne sme privoščiti napake, če se želi uvrstiti v izločilne dvoboje.

Za hrvaško reprezentanco bo pesti stiskala tudi najbolj znana hrvaška navijačica Ivana Knöll. Foto: Guliverimage Hrvaška nogometna reprezentanca bo v skupini L igrala proti reprezentanci Gane. Hrvaška je pred zadnjim krogom skupinskega dela v zelo zahtevnem položaju. Vatreni se ne morejo več zanašati na ugodne razplete v drugih skupinah, saj bi jih poraz proti Gani skoraj zagotovo stal izločilnih bojev. Zato je računica pred odločilno tekmo dokaj jasna in enostavna. Hrvaška si proti Gani ne sme privoščiti poraza, če želi ostati v boju za napredovanje in se izogniti velikemu razočaranju.

V skupini L bo Anglija igrala proti Panami. Z zmago bi si lahko že zagotovila napredovanje v izločilne boje in morda tudi prvo mesto v skupini. Angleži so po remiju z Gano še vedno v odličnem položaju, medtem ko je Panama po dveh porazih brez točk in brez doseženega zadetka že izločena s prvenstva.

Portugalska bo igrala proti Kolumbiji. Foto: Reuters

Za prvo mesto v skupini F Kolumbija in Portugalska

V skupini F se bosta za prvo mesto pomerili Kolumbija in Portugalska. Kolumbijci so si z dvema zmagama že zagotovili nastop v izločilnih bojih, medtem ko Portugalci za potrditev napredovanja potrebujejo še dober rezultat. Portugalci so na zadnji tekmi proti Uzbekistanu slavili s 5:0. Cristiano Ronaldo je dosegel dva gola.

V skupini F se bosta za zadnje upanje na napredovanje pomerila še Kongo in Uzbekistan. Kongo ima še vedno možnosti za preboj v izločilne boje, a nujno potrebuje zmago in ugoden razplet, medtem ko je Uzbekistan brez možnosti za napredovanje.

Lionel Messi je trenutno pri petih golih na tem prvenstvu. Foto: Reuters

Messi je trenutno pri številki pet

V skupini J bo Argentina proti Jordaniji igrala predvsem za potrditev prvega mesta. Svetovni prvaki, ki so že v izločilnih bojih, v Dallas prihajajo z devetimi zaporednimi zmagami in izjemnim Lionelom Messijem, ki je na tem prvenstvu dosegel že pet golov.

Veliko bolj zanimiva bo tekma v skupini J med Alžirijo in Avstrijo. To bo neposredni dvoboj za napredovanje. Obe reprezentanci imata po tri točke, a je zaradi boljše razlike v zadetkih trenutno v prednosti Avstrija. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil mesto v izločilnih bojih, zato se obeta ena najzanimivejših tekem tega dneva.

Najboljši strelci:



5 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Just (Nova Zelandija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Elanga (Švedska), Gakpo (Nizozemska), P. Gueye (Senegal), Havertz (Nemčija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Mahmić (BiH), Munoz (Kolumbija), Oyarzabal (Španija), Pepe (Slonokoščena obala), Ronaldo (Portugalska), Quinones (Mehika), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vargas (Švica)

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SP 2026, 17. tekmovalni dan:

27. junij, petek:

28. junij, sobota:

Lestvice

Standings provided by Sofascore

Lestvica tretjeuvrščenih ekip

Spored šestnajstine finala SP v nogometu Nedelja, 28. junij 21.00 Los Angeles: Južna Afrika – Kanada Ponedeljek, 29. junij 19.00 Houston: Brazilija – Japonska

22.30 Boston: Nemčija – Paragvaj Torek, 30. junij 3.00 Monterrey: Nizozemska – Maroko

19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška

23.00 New York/New Jersey: Francija – Švedska Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin C/E/H

18.00 Atlanta: zmagovalec skupine L – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin E/I/J/K

22.00 Seattle: zmagovalec skupine G – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin A/H/I/J Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – drugouvrščena reprezentanca skupine J Petek, 3. julij 1.00 Toronto: drugouvrščena reprezentanca skupine K – drugouvrščena reprezentanca skupine L

5.00 Vancouver: Švica – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin E/F/G/I/J

20.00 Dallas: Avstralija – drugouvrščena reprezentanca skupine G Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: zmagovalec skupine K – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin D/E/I/J/L

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