Zaključuje se tretja izvedba nogometne lige narodov, ki je pred šestimi leti nadomestila prijateljske tekme. Pred štirimi leti je naslov osvojila Portugalska, predlani Francija. Letos v finalu v Rotterdamu igrata Španija in Hrvaška (20.45), pred tem se bosta za tretje mesto pomerili Nizozemska in Italija (15.00).

Pred dvema letoma je drugo izvedbo nogometne lige narodov osvojila Francija, ki je v finalu z 2:1 premagala Španijo. Za zmago sta zadela Karim Benzema in Kylian Mbappe, za špansko reprezentanco pa Mikel Oyarzabal Ugarte. Francozi so tokrat razočarali že v skupini A1, saj so bili z eno samo zmago samo tretji. So se pa znova do finala prebili Španci, v polfinalu po precejšnji drami, saj je za zmago z 2:1 nad Italijo Joselu zadel šele v 89. minuti. Še bolj dramatično je bilo na drugem polfinalnem obračunu, ko so Hrvati gostiteljico zaključnega turnirja Nizozemsko premagali šele po streljanju 11-metrovk. Odločilno je zadel Luka Modrić.

Luka Modrić Foto: Reuters Za zlato generacijo hrvaške reprezentance, še posebej pa za 37-letnega Modrića, je to najverjetneje zadnja priložnost, da osvoji zlato kolajno na najvišji sceni. To bi bila pika na i Modrićevi bogati karieri. Motiva jim tako ne manjka, že zmaga proti Nizozemski je bila podvig, saj so oranžni doma izgubil prvič po več kot treh letih. Hrvaška je s Španijo doslej odigrala devet medsebojnih tekem in zmagala trikrat, petkrat izgubila, enkrat pa je bilo neodločeno. Za Špance pa bi bil ta naslov nekaj povsem drugega, saj s pomlajeno reprezentanco in novim selektorjem začenjajo novo zgodbo. Za selektorja Luisa de la Fuenteja bo to četrta tekma na tem položaju. Zadnji dve je zmagal, na prvi pa so izgubili s Škotsko.

"Moramo ga osvojiti za Luko, Ivana, mene, navijače"

Na tribunah bo 25.000 Hrvatov. Foto: Reuters "To bo zagotovo težka tekma. Španija ima zvezne igralce, ki so med najboljšimi na svetu, ampak ko pogledamo našo ekipo, ni razloga za strah. Vem, da bomo odigrali dobro tekmo," je odločen Ivan Perišić, ki je v petek treniral po posebnem programu, a je bil strah hrvaških ljubiteljev nogometa, da je poškodovan, odveč. Selektor Zlatko Dalić je na sobotni novinarski konferenci zatrdil, da so vsi zdravi. "Modrić dela na treningih maksimalno zavzeto, pa tudi ostali starejši igralci, Perišić, Brozović, Vida. To se jim vrača na najboljši način. Za starejše bi bila krona, da osvojimo to zlato. Moramo ga osvojiti za Luko, Ivana, mene, navijače," je poudaril Dalić. Hrvati bodo imeli tudi 12. igralca. V Rotterdam je namreč prišlo kar 25.000 hrvaških navijačev, na stadionu bodo tako v večini.

Liga narodov, zaključni turnir (finale in tekma za tretje mesto):

Nedelja, 18. junij: