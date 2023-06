Guerreiro se seli k Bayernu, Thielmans odhaja v Aston Villo

Raphael Guerreiro je za Borussio Dortmund igral sedem let, v Münchnu pa bo spet nastopal pod taktirko trenerja Thomasa Tuchela, ki ga je leta 2016 iz Lorienta pripeljal v Porurje.

Obe selitvi (klubu se je v petek pridružil tudi Konrad Laimer iz Leipziga) Bayern ne bosta stali nič, saj gre za nogometaša, ki sta se jima iztekli pogodbi. Vse to kaže na spretno strategijo prenovljenega vodstva kluba, iz katerega sta po sezoni odšla finančni in športni vodja Oliver Kahn in Hasan Salihamidžić, nadomestila pa sta ju Rummenigge in Jan-Christian Dreesen.

Rummenigge ne skriva, da v klub še vedno iščejo rešitve v napadalni konici, a kot pravi, nogometaši potrebujejo predvsem empatijo, saj je kakovost nesporna.

Pri nemških prvakih so konec tedna potrdili tudi, da nameravajo podaljšati pogodbo s francoskim branilcem Lucasom Hernandezom, ki se je klubu pridružil pred štirimi leti in za katerega so morali madridskemu Atleticu odšteti rekordnih 80 milijonov evrov.

Francozu se prihodnje leto izteče pogodba, vse pogostejši pa so namigi o nogometaševi selitvi k francoskem PSG. Pri Bayernu so konec tedna napovedali, da želijo s Hernandzom podpisati dolgoročno pogodbo.

Belgijec Thielmans v Aston Villo

Belgijski nogometni reprezentant Youri Thielmans se seli iz angleškega Leicestra k Aston Villi. Šestindvajsetletnemu Belgijcu se konec meseca izteče štiriletna pogodba, kar je izkoristil za selitev v nov klub, so konec tedna potrdili v klubu. "Aston Villa z veseljem sporoča, da je klub dosegel dogovor o podpisu z Yourijem Tielemansom," je klub zapisal na spletni strani.

Tielemans je v Leicester prišel 1. julija 2019 in na 195 tekmah dosegel 28 golov. Med njimi tudi odločilni gol, s katerim je klubu pomagal do zmage v finalu pokala FA leta 2021 z 1:0 nad londonskim Chelseajem.

Pred tem je Belgijec igral za Monaco, v domači ligi pa je zablestel v dresu Anderlechta. Za Belgijo je med drugim igral na svetovnih prvenstvih 2018 in 2022 ter na evropskem prvenstvu 2020.