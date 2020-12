Guardiola podivjal na sodnika, Hrvatu se trese stolček

Začelo se je po načrtih gostiteljev. Za vodstvo so potrebovali 30 minut, v polno je zadel Ilkay Gundogan. Še pred koncem prvega polčasa pa je sledil šok. Branilec Cityja Ruben Dias je udarec Semija Ajayija nesrečno preusmeril v lastno mrežo, sledilo je nepričakovano izenačenje (1:1). Klubski velikan iz Manchestra je poskušal v drugem polčasu priti do zmage, a je obramba na čelu z izjemno razpoloženim vratarjem Samom Johnstonom ubranila vse napade.

Nekdanji trener Barcelone in Bayerna je jezno pristopil do četrtega sodnika, začudilo ga je, da bo sodnikov podaljšek trajal le štiri minute. Foto: Reuters

Meščani, ki so pred dvobojem veljali za absolutnega favorita, so se morali na koncu pa so se morali zadovoljiti le s točko. Nogometašem Manchester Cityja v tej sezoni ne gre vse po načrtih, v prvenstvu zasedajo šesto mesto, a jim gre na roko izenačenost pri vrhu, saj ima vodilni dvojec, Liverpool in Tottenham bosta drevi obračunala v velikem derbiju, ''le'' pet točk prednosti.

Pep going absolutely spare at Anthony Taylor, City to presumably lodge an appeal with CAS tomorrow pic.twitter.com/cciww2LNiZ — Andy Heaton (@Andrew_Heaton) December 15, 2020

O tem, kako velika je bila frustracija zaradi neuspešnega rezultata na dvoboju z WBA, priča tudi odziv Josepa Guardiole ob koncu rednega dela. Španec kar ni mogel verjeti, ko je četrti sodnik Anthony Taylor označil samo štiri minute dodatka. Prihrumel je do njega in podivjal ob avt liniji. Ni mogel verjeti, kar je videl.

Anthonyja Taylorja je poskušal prepričati, da bi se moral dvoboj podaljšati za več minut, a je ostalo pri prvotni odločitvi. Foto: Reuters

''Rekel sem mu, da je štiri minute premalo. Gabriel Jesus je ležal na tleh tri minute, opravljenih je bilo šest menjav, vratar WBA pa je zadrževal žogo tako, da je vsakič, ko jo je poslal v igro, pridobil 30 sekund. Sodnik se je pač odločil drugače. Na koncu smo imeli vseeno dovolj priložnosti, da bi zmagali, a žal nismo zadeli,'' je pojasnil Guardiola, ki je v uvodnih 12 krogih na Otoku zapravil že 16 točk. Toliko, kot jih je v sezoni 2017/18, ko se je ''sprehodil'' do naslova prvaka, v vseh 38 krogih.