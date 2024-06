Grla so še suha, za zmago bo zabil Šeško #video

Slovenski navijači v Kölnu odštevajo ure do začetka tekme tretjega kroga evropskega prvenstva med Slovenijo in Anglijo (21.00). V tem članku zbiramo foto in video utrinke dogajanja na mestnih ulicah in trgih. Sredi popoldneva bo navijače s koncertom ogrela skupina Siddharta, nato bodo skupaj odšli na stadion.

Foto: Guliverimage Na ulicah in trgih v ta torek sončnem in poletno toplem Kölnu je že od jutra odmevala slovenske pesem. "Slovenija, od kod lepote tvoje …" Navijači so se ogrevali za tekmo z Anglijo, pred tem so si ogledali mesto, se povzpeli na katedralo, pred katero so nekateri celo zaplesali. Številni so prišli iz Münchna, kjer so bili že na tekmi s Srbijo. Slovensko vrsto bo tokrat spodbujal tudi Uroš iz Šentjerneja: "V Kölnu sem, da pričakam zmago Slovenije in preboj v osmino finala. Najprej gremo s kolegi malce navlažit grla po mestu, nato ogret glasilke na Siddharto, potem pa na tekmo." Tina in Tilen iz Kranja sta že nekaj časa v Nemčiji na športno-rekreativnem dopustu. "Bila sva že na tekmi v Münchnu, potem pa malo potovala po Nemčiji. Danes pa znova tekma, napovedujeva 1:0 oziroma 2:1 za Slovenijo." Poglejte v naslednjem videu (vir: STA).

Posebej živahno je na kölnskem prireditvenem prostoru Tanzbrunnen, kjer se je ob 15.30 začel koncert slovenske rock zasedbe Siddharta. Že v ponedeljek so se tam med seboj merili tudi navijači obeh reprezentanc, visoko so zmagali slovenski. Vsaj nekateri se bodo na poziv skupine Združeni navijači Slovenije nato predvidoma združili na ulici Kitschburger, od koder bodo ob 18. uri skupaj odšli v koloni proti kölnskemu stadionu.

Trening navijanja pred koncertom Siddharte:

Navijaški utrip v Kölnu preverite še v galeriji:

Na stadionu, kjer sicer svoje domače tekme v bundesligi igra FC Köln je prostora za približno 45.000 gledalcev, med temi bo kljub veliki oddaljenosti Kölna od Slovenije po ocenah 12.000 Slovencev (Angležev bo nekaj več). V Stuttgartu na tekmi z Dansko jih je bilo prav tako 12.000, v Münchnu na tekmi s Srbijo pa kar 20.170.