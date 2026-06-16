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Avtor:
Š. L.

Torek,
16. 6. 2026,
10.53

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek
Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor 1. SNL

Torek, 16. 6. 2026, 10.53

39 minut

NK Maribor

Govorice o vrnitvi Zahovića vse glasnejše

Avtor:
Š. L.

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Zlatko Zahović | Zlatko Zahović | Foto Matjaž Vertuš

Zlatko Zahović

Foto: Matjaž Vertuš

Vrnitev Zlatka Zahovića v Ljudski vrt naj bi bila vse bližje uresničitvi. Po poročanju Sportkluba so prvi pogovori med lastnikom kluba Acunom Ilicalijem in Zahovićem že stekli.

Že v ponedeljek so o morebitni vrnitvi Zahovića k Mariboru pisali pri Ekipi, Sportklub pa danes poroča, da naj bi se med stranema že začela pogajanja. 55-letni Zahović je NK Maribor popeljal do številnih lovorik in ga uvrstil na elitni evropski zemljevid. Ko je pred šestimi leti zapustil položaj športnega direktorja v Ljudskem vrtu, se je za vijoličaste začelo precej skromnejše obdobje, iz katerega ne najdejo prave poti.

Kot še poroča Sportklub, naj bi Zahović, čeprav je pred kratkim sprejel delo v krovni nogometni organizaciji Uefi, vendarle razmišljal o vrnitvi v Maribor. Prvi vtisi naj bi bili pozitivni, še precej bolj kot po uvodnem sestanku z Miranom Pavlinom, naslednji krog pogovorov in pogajanj pa naj bi potekal že danes.

Maribor je v pretekli sezoni končal šele na petem mestu 1. SNL, nezadržno se bliža začetek novega tekmovalnega obdobja, pred katerim klub nima trenerja, spopada pa se tudi s številnimi luknjami v igralskem kadru.

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