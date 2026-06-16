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Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
8.30

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Amir Ghalenoei Iran SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 16. 6. 2026, 8.30

6 minut

Ghalenoei: Iran je najbolj zatirana reprezentanca na SP

Avtor:
STA

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Iran | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iranska nogometna reprezentanca, ki je na svoji uvodni tekmi mundiala ponoči v Inglewoodu remizirala (2:2) z Novo Zelandijo, je morala takoj po tekmi zapustiti ZDA. Selektor Amir Ghalenoei je dejal, da je Iran "najbolj zatirana reprezentanca na SP", potem ko so oblasti njegove igralce po koncu tekme obvestile, da se morajo takoj vrniti v Mehiko.

"Na poti na tekmo so namerno povzročili našo zamudo, zdaj pa nas silijo, da se takoj vrnemo v Mehiko brez časa za okrevanje," je Ghalenoei povedal novinarjem po tekmi.

Ghalenoei je dejal, da ni prejel nobenega pojasnila krovne zveze Fife ali ameriških oblasti za nenadno spremenjen čas odhoda, vendar je bilo vnaprej dogovorjeno, da lahko iranska ekipa v ZDA ostane do torka in opravi načrtovano okrevanje po tekmi.

"Razmere nam vse bolj otežujejo, iz dneva v dan se soočamo z vedno več ovirami, vendar ne bomo dovolili, da bi nas to ustavilo pri tem, da bi dali vse od sebe," je dodal selektor.

Amir Ghalenoei | Foto: Reuters Amir Ghalenoei Foto: Reuters

Iran je na turnir prispel v senci diplomatskega spora, potem ko so ZDA - z Iranom že mesece v vojaškem konfliktu - zavrnile izdajo vizumov za nekatere člane podpornega osebja reprezentance.

Iranski nogometaši so svojo uvodno tekmo proti Novi Zelandiji odigrali v ponedeljek v Los Angelesu, le dan po tem, ko je bil objavljen mirovni sporazum med ZDA in Iranom, ki je pomenil "takojšen in trajen" konec vojaških operacij na vseh frontah, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Reprezentanca je sprva želela imeti svoj vadbeni tabor v Tucsonu v Arizoni, a ga je zaradi vizumskih in logističnih težav v zadnjem trenutku preselila v Tijuano v Mehiki.

Iranski zvezdnik Mehdi Taremi je po tekmi prav tako označil obravnavo svoje ekipe na turnirju za "katastrofo".

"To je veliko stresa za igralce in osebje ter vse, vendar nimamo te podpore in mislim, da bi nam morala Fifa bolj pomagati," se je obregnil ob krovno zvezo in dodal: "To prvenstvo je glede obravnave za nas prava katastrofa."

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