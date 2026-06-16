Iranci takoj po tekmi prisiljeni zapustiti ZDA

Iranska nogometna reprezentanca, ki je na svoji uvodni tekmi mundiala ponoči v Inglewoodu remizirala (2:2) z Novo Zelandijo, je morala takoj po tekmi zapustiti ZDA. Selektor Amir Ghalenoei je dejal, da je Iran "najbolj zatirana reprezentanca na SP", potem ko so oblasti njegove igralce po koncu tekme obvestile, da se morajo takoj vrniti v Mehiko.

Vstop iranske reprezentance v Združene države Amerike je zaznamoval še posebej strog mejni nadzor, ki je prizadel več članov ekipe. Postopek je trajal dlje kot običajno, po navedbah iranske nogometne zveze pa se je dogajanje ponovilo tudi med vrnitvijo. "Na poti na tekmo so namerno povzročili našo zamudo, zdaj pa nas silijo, da se takoj vrnemo v Mehiko brez časa za okrevanje," je Ghalenoei povedal novinarjem po tekmi.

Ghalenoei je dejal, da ni prejel nobenega pojasnila krovne zveze Fifa ali ameriških oblasti za nenadno spremenjen čas odhoda, vendar je bilo vnaprej dogovorjeno, da lahko iranska ekipa v ZDA ostane do torka in opravi načrtovano okrevanje po tekmi. "Razmere nam vse bolj otežujejo, iz dneva v dan se soočamo z vedno več ovirami, vendar ne bomo dovolili, da bi nas to ustavilo pri tem, da bi dali vse od sebe," je dodal selektor.

Po besedah selektorja je imela ekipa najprej dovoljenje, da ostane še eno noč v Los Angelesu, da si odpočije, in se naslednje jutro vrne v Mehiko. "Vendar nam tega niso dovolili," je povedal. Med tistimi, ki so morali na letališču ob vrnitvi dolgo čakati, je bil kapetan Mehdi Taremi. Iranska zveza je pojasnila, da so bili postopki za odhod z letališča za dva igralca neupravičeno podaljšani, kar je na koncu odložilo odhod ekipe v Tijuano. Iranska nogometna zveza je dodala, da čeprav so bili preostali člani reprezentance že na letalu, Mehdi Taremi in Saeed Al-Hawie še vedno nista z reprezentanco in opravljata dodatne varnostne preglede.

Amir Ghalenoei Foto: Reuters

Iran je na turnir prispel v senci diplomatskega spora, potem ko so ZDA, ki so z Iranom že mesece v vojaškem konfliktu, zavrnile izdajo vizumov za nekatere člane podpornega osebja reprezentance.

Iranski nogometaši so svojo uvodno tekmo proti Novi Zelandiji odigrali v ponedeljek v Los Angelesu, le dan po tem, ko je bil objavljen mirovni sporazum med ZDA in Iranom, ki je pomenil "takojšen in trajen" konec vojaških operacij na vseh frontah, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Reprezentanca je sprva želela imeti svoj vadbeni tabor v Tucsonu v Arizoni, a ga je zaradi vizumskih in logističnih težav v zadnjem trenutku preselila v Tijuano v Mehiki.

Iranski zvezdnik Mehdi Taremi je po tekmi obravnavo svoje ekipe na turnirju označil za katastrofo. "To je veliko stresa za igralce in osebje ter vse, vendar nimamo te podpore. Mislim, da bi nam morala Fifa bolj pomagati," se je obregnil ob krovno zvezo in dodal: "To prvenstvo je glede obravnave za nas prava katastrofa."

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