Gennaro Gattuso, potem ko je pred slabimi tremi meseci izgubil službo selektorja italijanske nogometne reprezentance, ni dolgo ostal brez dela. Rimski Lazio je namreč danes uradno sporočil, da bo odslej trener njegove ekipe.

Italijanski mediji poročajo, da je Gattuso z Laziem podpisal dveletno pogodbo, v skladu z njo bo prejemal letno neto plačo v višini 1,5 milijona evrov.

Na klopi bo nadomestil je zdajšnjega trenerja Atalante Maurizia Sarrija, ki je konec prejšnjega meseca prekinil sodelovanje po slabši sezoni, v kateri je rimski klub končal na devetem mestu serie A in v finalu italijanskega pokala izgubil proti milanskemu Interju.

Gattusova trenerska kariera se ne more primerjati z njegovimi dosežki kot igralca, doslej je kot trener osvojil le eno lovoriko, z Napolijem je bil leta 2020 pokalni prvak.

Junija lani je na mestu selektorja reprezentance zamenjal Luciana Spallettija in zmagal na šestih od sedmih tekem, izgubil pa je najpomembnejšo tekmo, v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo je Italijo premagala BiH.

Kot trener je doslej vodil ekipe Siona, Palerma, OFI-ja s Krete, Pise, Milana, Napolija, Fiorentine, Valencie, Marseilla in splitskega Hajduka. Prav dolgo ni zdržal nikjer.

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