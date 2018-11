Kozli za začetek proti Ricardinhu: Odloča ena tekma, tudi oni so iz mesa in krvi

Dobovec, ki ima v svojih vrstah spet povratnika po poškodbi Kristijana Postružina, bo sicer v Alytusu ob petkratnem prvaku Interju, za katerega igral najboljši igralec sveta Ricardinho, igral še proti belgijskemu Halle-Gooiku in domačinu Vytisu.

"O Špancih se vse ve. Verjamem, da smo se dobro pripravili nanje. Upamo, da jih presenetimo, čeprav so izjemno moštvo. A tudi Španija je bila favorit proti Sloveniji, pa smo jih premagali v Mariboru. Odloča ena tekma, tudi oni so iz mesa in krvi, ljudje," pa razmišlja Alen Fetić, ki je v ligi prvakov igral že z ekipami srbskega Ekonomca, Litije in Maribora.

Dobovčani so se v elitni del prebili po tem, ko so v Podčetrtku na turnirju glavnega dela premagali Sibirjak in Berettyoujfalu ter doživeli poraz proti Jugorsku.

Na delu tudi kapetan Osredkar

Ta bo v elitnem delu igral v skupini B s špansko Barcelono, srbskim Ekonomcem in poljsko Bielsko-Bialo. V skupini C so portugalska Benfica in Sporting ter ruski Sibirjak in hrvaško Novo vrijeme z Igorjem Osredkarjem, v skupini D pa kazahstanski Kairat, češki Chrudim, beloruska Lidselmaš Lida in italijanska Acqua e Sapone.