Gattuso debitiral s porazom, drugi poraz za Elsnerja

Branilci naslova iz Pariza so v sedmem krogu francoskega prvenstva gostovali pri zadnjeuvrščenem Clermontu. Trener Luis Enrique je poslal v ogenj francosko zvezdniško napadalno trojico Mbappe-Muani-Dembele, a je ostalo pri začetnih 0:0. Vratar gostiteljev Mory Diaw je zbral kar deset obramb, Parižani so se obrisali pod nosom za načrtovano zmago, s katero bi prevzeli prvo mesto. Na vrh lestvice je po zmagi nad Marseillom skočil Monaco (3:2). Na trenerskem stolčku gostov je tako Gennaro Gattuso debitiral s porazom.

Slovenski trener Luka Elsner je s svojim Le Havrom po štirih tekmah brez poraza zdaj doživel drugega v sezoni. Z 2:0 so jih premagali nogometaši Lilla, ki se v konferenčni ligi merijo z Olimpijo. Le Havre z devetimi točkami vseeno ostaja v zgodnji polovici prvenstvene lestvice.

Novo razočaranje za PSG

Čeprav so bili francoski prvaki PSG nevarnejši, je mreža Clermonta ostala nedotaknjena. Senegalski vratar Mory Diaw je zbral kar deset obramb in paral živce zvezdnikom PSG. Francoski trojici v napadu Mbappe-Muani-Dembele se je od 64. minute pridružil še Portugalec Goncalo Ramos, a tudi on ni mogel premagati razigranega afriškega čuvaja mreže. Ostalo je pri 0:0, PSG je zapravil priložnost, da bi skočil na prvo mesto.

Izbranci Luisa Enriqueja so v soboto zapravili priložnost za skok na prvo mesto. Foto: Reuters

Novi trener Marseilla je postal nekdanji italijanski reprezentant Gennaro Gattuso, ki je pred tem vodil Valencio, Napoli, AC Milan, Piso, OFI Crete in Palermo. Dolgoletni član AC Milana (več kot 300 tekem v 13 sezonah) je na trenersko pot krenil pred desetletjem. V francoskem prvenstvu je debitiral kot trener s porazom na gostovanju pri Monacu (2:3). Pri gostiteljih je bil junak 21-letni Francoz Maghnes Akliouche. Mladi zvezni igralec, ki je ta mesec gostoval v Kopru in z mlado francosko reprezentanco nadigral slovenske vrstnike (4:0), je dosegel dva zadetka.

