V živo: Berićevi zvečer na zahtevnem gostovanju

Nedeljski spored francoskega prvenstva odpirata Reims in Lille ter Rennes in Nica. Na delu bo tudi Robert Berić, ki ga po visokem porazu St. Etienna proti Lillu čaka zahtevno gostovanje pri Marseillu.

Francoski prvak PSG je v petek brez kopice poškodovanih zvezdnikov, manjkali so Edinson Cavani, Kylian Mbappe in Neymar, z 2:0 ugnal Metz. Slovenski trener Luka Elsner je v soboto z Amiensom izgubil v Toulousu, Nantes Reneja Krhina, ki je sedel na klopi, in Denisa Petrića, ki ga ni bilo v zapisniku srečanja, pa je ugnal Montpellier.

Francosko prvenstvo, 4. krog:

Lestvica: