Nantes s škarjicami do remija, Monaco zabil že 13 golov

V francoski ligue 1 že po prvih treh krogih ni bilo več ekipe, ki bi imela stoodstotni izkupiček tri zmage in devet točk. S po sedmimi točkami sta bila na vrhu Monaco in Marseille. Marseille je v četrtem krogu osvojil le točko, z Nantesom je v petek zvečer igral 1:1. Bolj uspešen je bil v soboto Monaco, ki je Lens za svojo tretjo zmago in vrh lestvice odpravil s 3:0 in je na štirih tekmah skupaj zabil kar 13 golov.