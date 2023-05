Lens z zmago tik za PSG-jem, Messi bo začel tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliverimage

Za uvod v 35. krog francoskega prvenstva je drugouvrščeni Lens v petek zvečer z 2:1 premagal Reims in se je tako PSG-ju približal na tri točke zaostanka. Parižane v soboto zvečer čaka boj z Ajacciojem, ki mu grozi izpad iz elitne druščine. Tekmo bo začel tudi argentinski zvezdnik Lionel Messi.

PSG je po številnih pogovorih z Lionelom Messijem zagotovil, da bo ta do konca prvenstva še igral za klub, uradnega odhoda Argentinca po koncu pogodbe 30. junija pa še niso potrdili. "Lionel Messi bo začel tekmo," je na novinarski konferenci dejal trener Christophe Galtier. "Govoril sem z njim, je zelo sproščen in pripravljen igrati. Odločen je, da osvoji še en naslov francoskih prvakov." O suspenzu, ki je sicer trajal šest dni oziroma do vrnitve na treninge, Galtier ni želel govoriti.

Tretji Marseille bo na delu v nedeljo zvečer. Na stadionu Velodrome bo gostil Angers Mihe Blažiča, ki je prikovan na dno francoskega prvenstva.

