Nogometna tekma leta v Franciji

V francoski ligue 1 je v soboto ob 21.00 na sporedu morda že odločilna tekma za naslov prvaka. Vodilni PSG gosti drugouvrščeni Lens. Razlika med ekipama je šest točk. Če jo Parižani povišajo na devet, bodo sedem krogov pred koncem prvenstva naredili velik korak do 11. državne zvezdnice.

A svojo računico ima tudi Lens. Če razliko zmanjša na tri točke, bo pred zadnjimi sedmimi tekmami še vse odprto. In Lens, ki ima do zdaj en sam francoski naslov (1998), je trenutno v boljši formi. Brez poraza je zadnjih sedem ligaških tekem (zadnje štiri so zmagali). PSG je medtem dve od zadnjih treh izgubil. Še več: PSG je Lens nazadnje premagal maja 2021! V prejšnji sezoni sta se oba medsebojna dvoboja končala z 1:1, v aktualni sezoni pa je na novega leta dan Lens zmagal s 3:1.

