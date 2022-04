Kakšna bo usoda Mbappeja? PSG mu pripravlja bogastvo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nisem se še odločil. O tem veliko premišljujem, pojavili so se še novi dejavniki, ki jih je treba upoštevati," je prejšnji konec tedna, ko je spregovoril za medije po tekmi z Lorientom (dosegel je dva gola in prispeval tri asistence), Kylian Mbappe z odgovorom v slabo voljo spravil vse navijače Reala, ki so bili prepričani, da se je že pogodil z belimi baletniki.

PSG in madridski Real, ki je pred kratkim v osmini finala lige prvakov zadal močan udarec Parižanom in Mbappeja ter druščino izločil iz boja za evropski naslov, po poročanju številnih medijev napenjata mišice. Mlademu Francozu v želji, da bi nadaljeval kariero pri njih, obljubljata marsikaj. PSG naj bi mu tako za dveletno zvestobo po poročanju španskega novinarja Guillema Balagueja ponujal vratolomnih 150 milijonov evrov.

Francosko prvenstvo, 31. krog: Petek, 8. april:

21.00 Lorient - St. Etienne Sobota, 9. april:

17.00 Reims - Rennes

21.00 Clermont - PSG Nedelja, 10. april:

13.00 Bordeaux - Metz

15.00 Monaco - Troyes

15.00 Angers - Lille

15.00 Brest - Nantes

17.05 Lens - Nice

19.00 Strasbourg - Lyon

21.00 Marseille - Montpellier