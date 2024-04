Točka za Elsnerja proti ekipi, ki se bori za Evropo

Le Havre je bil v prvem delu sezone na sredini razpredelnice francoske lige, zdaj je tik nad cono izpada. Ekipa Luke Elsnerja je na prejšnjih petih tekmah štirikrat izgubila in enkrat zmagala. Zadnja dva poraza sta se ji zgodila proti neposrednim tekmecem za obstanek, Montpellierju in Clermontu. To soboto je bila vendarle delno uspešna in to proti ekipi, ki je na mestih, ki vodijo v Evropi, proti Lensu. Na gostovanju so igrali neodločeno 1:1. Lens je proti Le Havru povedel v 58. minuti po golu Przemyslava Frankowskega, gosti pa so izenačili v 78. minuti, ko je z bele pike zadel Emmanuel Sabbi.

Vodilni PSG, ki ima že 12 točk prednosti pred drugouvrščenim Brestom, v 28. krogu gosti zadnji Clermont.

Francosko prvenstvo, 28. krog:

Petek, 5. april:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Lestvica: