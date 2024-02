PSG z rezervistom Mbappejem ušel na +14, Elsnerjevi nemočni

Francoski nogometni prvoligaš Le Havre, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, je v 22. krogu domače lige gostoval pri favoriziranem Lillu in izgubil z 0:3. Lille je povedel v 14. minuti, ko je njegov najboljši strelec Jonathan David iz bližine dosegel svoj deveti gol sezone. Isti igralec je imel v končnici prvega dela še eno lepo priložnost, v 44. minuti pa je po lepi akciji in podaji Angela Gomesa za hrbet Le Havrove obrambe tudi zadel za 2:0. Le Havre je v prvem polčasu sprožil le dva strela, enega v okvir vrat.

Kanadčan Jonathan David je jeseni zatresel tudi mrežo Olimpije. Foto: Guliverimage

Kmalu po začetku drugega polčasa je Lille prišel do enajstmetrovke. To je v 49. minuti izvedel David, a je njegov strel vratar Le Havra Arthur Desmas obranil, toda Kanadčan je prišel do odbite žoge in jo poslal v mrežo za 3:0.

David, ki je imel po uri igre še eno izjemno priložnost, je z 11 goli v družbi Wissama Ben Yedderja iz Monaca in Alexandra Lacazetta na drugem mestu med strelci, prvi je z 21 Kylian Mbappe.

Le Havre je eno svojih lepših priložnosti zapravil v 81. minuti, ko je domači čuvaj mreže Lucas Chevalier obranil močan strel z roba kazenskega prostora.

Kylian Mbappe ni začel dvoboja v Nantesu. V igro je vstopil v 62. minuti in se 16 minut pozneje po strelu z bele točke vpisal med strelce. Foto: Reuters

Vodilni PSG je v soboto zvečer v gosteh premagal Nantes. Parižani so med tednom uspešno odigrali prvo tekmo osmine finala lige prvakov in ugnali Real Sociedad, dan pozneje pa je Kylian Mbappe predsedniku sporočil dokončno odločitev, da poleti odhaja s stadiona Park princev. Mbappe se je vpisal med strelce tudi v Nantesu, a tekme ni začel v udarni enajsterici. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v 60. minuti pa je branilce naslova popeljal v vodstvo Lucas Hernandez. Dve minuti pozneje je v igro prišel tudi Mbappe in v 78. minuti dosegel gol z bele točke za končnih 2:0.

Drugouvrščena ekipa francoskega prvenstva iz Nice je na uvodni tekmi 22. kroga izgubila v Lyonu z 0:1. Za sedemkratne francoske prvake iz Lyona, ki so po sedmi zmagi napredovali na 11. mesto, je edini gol dosegel Belgijec Orel Mangala v 22. minuti.

