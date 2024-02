Luka Elsner pri znancih Olimpije

Luka Elsner in njegov Le Havre je tri tekme brez zmage, prejšnji konec tedna jih je z 1:0 premagal Rennes, to soboto popoldne pa igrajo proti še eni ekipi, ki je to sezono igrala v Evropi, proti znancu Olimpije, Lillu. Na oktobrski tekmi je bil Lille boljši z 2:0. Peto in 11. ekipo lige na lestvici loči devet točk. Večer bo v Franciji v znamenju gostovanja PSG pri Nantesu.