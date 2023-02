PSG odšel na pot brez velikega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse tekme 21. kroga francoskega prvenstva bodo odigrane danes. Vodilni PSG bo gostoval na stadionu de la Mosson v Montpellierju. Zvezdniška zasedba pariškega kluba se je želela zadnji dan prestopnega roka okrepiti z Maročanom Hakimom Ziyechom, a posel zaradi administrativnih napak Chelseaja ni bil speljan do konca. Danes bo PSG oslabljen v napadu, saj bo manjkal poškodovani Neymar.

Branilci francoskega naslova so na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah osvojili le eno točko, tako da so se mu zasledovalci nekoliko približali na lestvici. Parižane čaka danes zahtevno gostovanje v Montpellierju, kamor se odpravljajo brez 30-letnega brazilskega zvezdnika Neymarja. V tej sezoni je na 25 tekmah dosegel 17 zadetkov in 14 asistenc. Tako je sodeloval pri 31 golih. Podobno statistiko ima tudi njegov soigralec Kylian Mbappe, z višjo številko pa se lahko v petih najmočnejših ligah v Evropi pohvali le prvi strelec premier league Norvežan Erling Haaland (34).

V napadu PSG bosta tako danes prednjačila Mbappe in Lionel Messi, ki je po vrnitvi s SP 2022 na treh tekmah dosegel le en zadetek, namesto Neymarja pa bo v začetni enajsterici zaigral Hugo Ekitike.

Slovenski reprezentant Miha Blažič bo skušal dragocene točke, ki bi Angersu pomagale v boju za obstanek, osvojiti v derbiju začelja proti Ajacciu.

